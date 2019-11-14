Исламабад, , 08:51 — REGNUM 13 ноября министр науки и технологий Пакистана Фавад Чаудхри заявил, что страна готова производить свои собственные солнечные батареи.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, эксцентричный министр заявил, что в ближайшие пять лет энергетический сектор страны ожидают серьезные реформы и изменения. «Через 10 лет уже нигде не будет линий электропередач», — пообещал Фавад Чаудхри. По мнению министра, промышленность Пакистана уже имеет возможность производить не только солнечные батареи и панели, но и мощные электрические батареи для использования на экологичных автобусах.

Напомним, что ранее Фавад Чаудхри пригласил китайские промышленные компании открыть производство солнечных батарей на территории Пакистана. По мнению министра, страна может стать одним из мировых лидеров в этой области.