Исламабад, , 08:55 — REGNUM Государственный банк Пакистана (центробанк) опроверг сообщения о том, что в стране готовится демонетизация — изъятие купюр номиналом 5000 рупий (2500 рублей).

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, ранее заявления о возможной реформе просачивались в средства массовой информации страны. В газетах и новостных агентствах писали, что руководство финансового регулятора может пойти на изъятие пятитысячных купюр, подобно тому как ранее Индия аннулировала два вида банкнот.

Считается, что подобные меры помогают бороться с «теневой экономикой» и финансированием преступных группировок — в крупных банкнотах держит сбережения основная часть населения. Результаты реформы в Индии, по мнению специалистов, оказались неблагоприятными.