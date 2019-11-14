Бразилиа, , 02:38 — REGNUM Сотрудничество в сфере мирного атома странам БРИКС предложил президент РФ Владимир Путин, 13 ноября в рамках церемонии закрытия Делового форума БРИКС в столице Бразилии.

Путин отметил, что две страны БРИКС — Китай и Индия, уже работают в этой сфере с Россией. Он призвал другие страны организации подключаться к сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября на саммите БРИКС в Бразилии президент РФ Владимир Путин, комментируя свою встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, назвал отношения России и Китая прочными, стабильными и не подверженными влиянию извне.