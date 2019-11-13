Москва, , 23:31 — REGNUM Законодательно обязать приобретать половину товаров у российских поставщиков при госзакупках предложил вице-премьер Юрий Борисов на совещании при президенте РФ Владимире Путине, передаёт 13 ноября РБК.

Предлагается законодательно обязать к этому госзаказчиков не только на федеральном, но и на региональном уровнях. Вопрос обсуждался 11 ноября.

Предложение Борисов изложил в докладе «О локализации производства техники, технологий и оборудования, необходимых для реализации национальных проектов». Ссылаясь на американский опыт, он сказал:

«Например, при государственных закупках могут вводиться требования к поставке продукции исключительно американскими производителями с установлением 50%-ной доли по локализации её производства. Если оплот демократии и либерализма делает всё для поддержки отечественного производителя, то чем мы хуже?»

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