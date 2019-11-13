Ташкент, , 23:10 — REGNUM За минувшие 10 месяцев этого года из-за рубежа был завезен крупный рогатый скот мясных пород на сумму 100 миллионов долларов, говорилось на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Корова Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

В этой связи, на совещании поставлен вопрос по выделению животноводам земель, правильного размещения культур для укрепления кормовой базы.

Отмечалось, что потребность в корме для скота в стране составляет 120 миллионов тонн, однако в прошлом году произведено лишь 47 миллионов тонн (спрос удовлетворен на 40 процентов).

«Во всем мире при откорме скота используются силос и комбинированный корм. В Янгиюльском районе (Ташкентская область) в качестве повторной культуры был выращен интенсивный сорт кукурузы, из которой получено 50−60 тонн силоса, себестоимость 1 килограмма которого составил всего 150 сумов. А килограмм шелухи стоит на рынке более 2 тысяч сумов (один доллар — 9500 сум). Это означает, что животноводы способны сами выращивать корм в 10 раз дешевле шрота и шелухи», отмечалось на совещании.

Подвергнут критике тот факт, что на местах, вместо принятия мер по покрытию дефицита корма, земли, выделенные под кормовые культуры, используются не эффективно и не по назначению, и это притом, что на одном гектаре можно вырастить до 100 центнеров фуражной пшеницы.

«Чем можно объяснить, что 16 тысяч гектаров в Сырдарьинской, 8,5 тысячи гектаров в Ташкентской области не используются после уборки зерна?», поставил вопрос Мирзиёев.

Глава государства указал на аналогичные проблемы в птицеводстве, подчеркнув, что 70−75 процентов потребности отрасли в корме обеспечиваются за счет импорта.

«За 10 месяцев нынешнего года было завезено 160 тысяч тонн сои и подсолнечного шрота за 80 миллионов долларов и 80 тысяч тонн кукурузы за 14 миллионов долларов. Отраслевым предприятиям для заготовки корма в этом году было выделено лишь 5 тысяч гектаров земель вместо запланированных 137 тысяч гектаров», отметил президент.