Бишкек, , 22:41 — REGNUM В 2017 году бюджетный дефицит в Киргизии достигал 17 млрд 377 млн сомов (около 15,9 млрд рублей), а в 2018 году он сократился почти в три раза — до 6 млрд 460 млн сомов (5,9 млрд рублей). Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании парламента, передает «Кабар».

При этом высокопоставленный чиновник отметил, что дефицит государственной казны по итогам минувшего года составил 1,2% к объему валового внутреннего продукта республики.

Также глава правительства уточнил, что расходы бюджета в 2018 году выросли на 5% по сравнению с 2018 годом и составили 142 млрд сомов (129,8 млрд рублей).

Эти деньги, как подчеркнул Абылгазиев, правительство направило на выплату пенсий, зарплат, стипендий, социальных пособий и государственного долга.