Вена, , 21:38 — REGNUM Будущее белорусско-австрийских экономических отношений состоит в производственной кооперации и развитии сферы услуг в таких традиционно сильных отраслях двух стран, как нефтехимия, пищевая промышленность, деревообработка, машиностроение, строительство, транспорт, логистика, информационные технологии. Об этом 12 ноября в Вене заявил Александр Лукашенко, выступая на австрийско-белорусском бизнес-форуме.

Лукашенко сообщил, что процесс цифровизации является процессом уходящим, а умы людей всё больше захватывает сфера искусственного интеллекта. Он рассказал, как ознакомился с вопросом во время своего визита в ОАЭ накануне прибытия в Вену.

«Я побывал в такой лаборатории и понял, что мы зря надували щеки. Какая цифровизация? Искусственный интеллект! Они нам уже предлагают услуги. Думаю, и вам они многое могут рассказать», — заявил Лукашенко.

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Его насторожил тот факт, что даже сами разработчики не знают, к чему может в перспективе привести развитие сферы искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Лукашенко отметил, что из-за сферы высоких технологий бизнес уже не имеет границ.

«Поэтому давайте будем раздвигать рамки наших государств, давайте будем работать в Белоруссии так, как в Австрии. В Австрии — так, как в Белоруссии», — призвал он.

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