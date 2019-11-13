Кабул, , 23:37 — REGNUM 12 ноября главное исполнительное лицо Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла заявил, что страна должна стремиться к достижению полной экономической самостоятельности.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», глава афганского правительства сделал это заявление в ходе заседания Совета министров Афганистана.

Абдулла Абдулла заявил, что афганская продукция достаточно конкурентоспособна на мировых рынках, и необходимо создать инфраструктуру с целью дальнейшего развития различных отраслей, что впоследствии должно поспособствовать достижению полного самообеспечения.

В ходе этого заседания министр восстановления и развития сельского хозяйства Афганистана представил доклад по проектам развития сельских районов, отметив, что главной целью реализации этих проектов является повышение степени участия в экономике женщин, проживающих в сельских районах.

Главное исполнительное лицо высоко оценил программы развития Министерства восстановления и развития сельского хозяйства Афганистана, призвав остальные ведомства обеспечивать более высокий уровень вовлеченности женщин в различные проекты развития.