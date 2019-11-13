Москва, , 21:12 — REGNUM В предложении украинского бизнесмена Игоря Коломойского восстановить отношения с Россией в Совфеде увидели желание наживы, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Коломойский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Таких людей, как Игорь Коломойский, трудно заподозрить в работе на всеобщее благо. Вот и сейчас, призывая Украину восстановить отношения с Россией, бизнесмен, на мой взгляд, преследует, прежде всего, свои интересы. Видимо, что-то не так у него пошло в отношениях с Западом», — рассуждает член Совфеда Франц Клинцевич.

В данном случае важно только то, что призывы Игоря Коломойского объективно находятся в русле долговременных интересов украинского народа, а потому должны быть услышаны Киевом, и не только услышаны, но и реализованы, указал сенатор.

По его мнению, сейчас для этого есть предпосылки, нужно только проявить политическую волю.

«Разумеется, и Россия со своей стороны готова развивать взаимовыгодные отношения с Украиной. А вот то, что наша страна с удовольствием заплатит за это 100 млрд долларов, как утверждает Коломойский, — очень большой вопрос», — заявил парламентарий.

«Тем более что мы уже все это проходили: взаимовыгодные отношения не покупаются, а строятся. К тому же нас никто не поймет внутри страны, если такие большие деньги пойдут на сторону, когда в самой России достаточно проблем. Взять хотя бы финансирование исконно русских областей — Смоленской, Ивановской, Рязанской, Костромской», — сказал Клинцевич.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.

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