Берлин, , 21:26 — REGNUM Законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС для Германии одобрен 13 ноября Бундестагом.

Напомним, под Газовую директиву ЕС подпадает проект «Северный поток — 2», а также германская компания — оператор строящегося газопровода Nord Stream 2 AG.

На эту компанию распространяется Третий энергопакет ЕС, который разрешает участвовать в транспортировке газа только независимым друг от друга компаниям.

Чтобы Nord Stream 2 AG мог работать с «Северным потоком — 2», Берлин предложил принять поправки в Газовую директиву ЕС.

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Теперь директива ЕС не будет применена к тому участку трубопровода на территории Германии, который является завершающей частью «Северного потока — 2».

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