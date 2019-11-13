Кострома, , 21:01 — REGNUM За восемь месяцев 2019 года в Костромской области объемы экспорта выросли на 3% и составили 237,1 миллионов долларов, — сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным Костромского департамента экономического развития, основными торговыми партнерами предприятий Костромской области являются Белоруссия, Казахстан, Германия, Узбекистан, Казахстан, Китай, США.

В Костромской области в прошлом году был открыт Центр поддержки экспорта. Его деятельность направлена на поиск партнеров для предприятий малого и среднего бизнеса и их выход на международные рынки.

Данные о динамике экспорта были озвучены на II Международной конференции «Экспортный потенциал хозяйствующих субъектов Костромской области». Участниками мероприятия стали бизнесмены, чиновники, эксперты, а также предприниматели из Липецкой области, Армении, Польши и Белоруссии.