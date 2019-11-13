Рим, , 20:52 — REGNUM В ближайшие дни правительство Италии рассмотрит проект реформы в сфере юстиции, заявил в среду, 13 ноября, глава Минюста страны Альфонсо Бонафеде, передает Mediaset.

Министр подтвердил намерение ввести реальные тюремные сроки за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размеров. Он отметил, что поиск компромиссов по этому вопросу неуместен.

По данным экспертов, Италия занимает одно из первых мест в ЕС по объему уклонения от уплаты налогов, в частности НДС. Для борьбы с этим явлением власти страны намерены также ограничивать возможность расчетов в наличных.