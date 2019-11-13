Ашхабад, , 20:48 — REGNUM С начала 2019 года государственный завод «Гарабогазкарбамид» продал в Болгарию, Турцию, Румынию и Испанию две трети своей продукции — 261 тысячу тонн минеральных удобрений, пишет «Туркменистан: золотой век».

Произошло это благодаря возросшему интересу мирового рынка к продукции нового химического производства, а также за счет грамотной организации логистики.

Госиздание отмечает, что начавшее работать в сентябре 2018 года предприятие, оснащенное датским, итальянским, голландским и американским оборудованием, не имеет аналогов в Туркестанском регионе.