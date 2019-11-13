Канберра, , 20:47 — REGNUM ANZ Banking Group ожидает сокращения поставок нефти из Соединенных Штатов в ближайшем будущем, 13 ноября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению австралийско-новозеландского банка, к снижению уровня поставок приведет увеличение цен на транспортировку, которое отмечается с начала октября.

В настоящий момент США являются мировыми лидерами по производству нефти. Уровень добычи и запасов американской нефти является ключевым для формирования цен на нефть.

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