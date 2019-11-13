Копенгаген, , 23:44 — REGNUM Датская компания по производству протеиновых добавок в пищевые продукты Scanflavour объявила о своем закрытии с января 2020 года. С предприятия уже уволены большинство сотрудников. Об этом сообщили представители компании Essentia Protein Solutions, которая приобрела Scanflavour летом 2018 года.

Новые владельцы выкупили фабрику тогда, когда она была на грани банкротства, и через некоторое время посчитали, что исправить положение компании не представляется возможным. Поэтому две трети сотрудников были уволены, остальным же будет предложена работа на фабрике Essentia в городе Хобро.

«Хотя Scanflavour и находилась в бедственном состоянии тогда, когда мы её приобрели, мы подумали, что сможем выправить ситуацию. Однако нам это не удалось, поскольку слишком много средств было потрачено на замену бракованного оборудования на новой фабрике», — заявил директор Essentis Асгер С. Якобсен. Об этом пишет датская газета Finans («Финансы»).

Scanflavour была образована в 1981 году, и с самого начала компания использовала свиные изделия для приготовления собственных протеиновых добавок. В последнее время, однако, дела компании шли не очень удачно.