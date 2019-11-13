Варшава, , 23:52 — REGNUM 13 ноября, во время пресс-конференции, организованной городской администрацией Варшавы, президент (мэр) столицы Рафал Тшасковский обратился к премьер-министру страны Матеушу Моравецкому за финансовой помощью для реализации ключевых проектов в городе. Об этом сообщает новостное агентство Polskie Radio 24.

Как отметил президент города, нехватка денег в бюджете вызвана налоговыми изменениями и реформой образования. Он заявил, что если правительство не окажет финансовую поддержку Варшаве, то городским властям придется заморозить, в частности, строительство окружной трассы в районе Средместье и концертного зала оркестра «Симфония-Варсовия».

Пресс-секретарь правительства Роберт Мюллер ответил главе столицы: «Обращения органов местного самоуправления, в том числе и самого Рафала Тшасковского, за тем, чтобы правительство выделило им больше средств, не обоснованы, так как дополнительные денежные средства уже ранее дошли до этих органов, например, поступления в бюджет столицы от НДЮЛ и НДФЛ увеличились на 37% в результате поправок к законодательству».