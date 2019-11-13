Душанбе, , 19:58 — REGNUM Новые виды общественного транспорта будет выпускать совместное таджикско-турецкое предприятие «AKIA», которое занимается сборкой автобусов в Таджикистане. Об этом сообщил депутатам нижней палаты парламента директор предприятия Зафарджон Курбонзода.

Он рассказал, что кроме автобусов, уже курсирующих в Душанбе, планируется выпуск трёх новых видов городского общественного транспорта:

«Пока на пилотной основе до конца текущего года планируется выпустить три вида микроавтобуса, которые будут курсировать в столице. Решение по массовому производству микроавтобусов будет приниматься после испытаний».

В таджикистанскую столицу уже привезли три готовых модели микроавтобусов, которые пустят по одному маршруту. В серийное производство будет запущена та модель, которая больше других понравится горожанам.

Директор признал, что импортируется на сегодня 90% запасных частей, необходимых для сборки автобусов. Всего же требуется 500 видов деталей. Руководство предприятия обратилось в министерство промышленности и новых технологий и предложило привлечь таджикистанские компании к производству запчастей на территории страны.

Курбонзода также отметил, что сборка этой модели автобуса в Таджикистане обходится в 110−115 тыс. евро, тогда как в странах-производителях стоимость сборки достигает 132 тыс. евро.

Подчёркивается также, что после подписания инвестиционного соглашения 9 августа 2018 года предприятие приступило к работе и на сегодня уже выпущено 72 автобуса, до конца 2019 года на заводе намерены довести этот показатель до 100 единиц. За это время предприятие выплатило 4,5 млн сомони (более 464 тыс. долл.) налогов и обеспечило рабочими местами граждан страны — из 115 рабочих на заводе трудятся 113 таджикистанцев.