Сеул, , 20:14 — REGNUM Правительство Республики Корея объявило о начале реализации масштабной программы по строительству 30 тысяч «умных» заводов и фабрик и созданию 10 «умных» индустриальных парков уже к 2022 году. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство промышленности.

Примечательно, что такой масштабный проект предусматривает создание лишь 100 тысяч новых рабочих мест: это обусловлено высокой степенью автоматизации, поэтому роль работников сводится лишь к управлению промышленным оборудованием. Впрочем, в министерстве промышленности считают это положительным фактором, так как в настоящее время численность рабочей силы сокращается из-за стремительного старения населения.

Отличительной особенностью «умного» завода является максимальная автоматизация всех этапов производства — от стадии разработки дизайна до дистрибуции и логистики. Важную роль в функционировании всех процессов играют новейшие технологии — в частности, 5G.