Нижний Новгород, , 19:54 — REGNUM Перед нижегородскими частными перевозчиками в настоящее время стоит дилемма: либо перевозить больше людей, либо повысить цену. На заседании «Союза перевозчиков Нижегородской области» обсудили необходимые для сохранения текущих цен на проезд меры, сообщил глава организации Михаил Романычев.

По его словам, необходимо, чтобы транспортникам дали возможность осуществлять перевозку льготных категорий пассажиров, что позволит получать компенсации. Для этого частные маршруты администрация города должна признать социально значимыми. Некоторые перевозчики уже подавали соответствующие заявки, но им было отказано.

Для обеспечения максимальной загрузки транспортных средств перевозчики предлагают пересмотреть маршрутную сеть города, сообщает «НТА-Приволжье». В ближайшее время проблемы транспортников обсудят на заседании профильного комитета Законодательного собрания области.

Как сообщало ИА REGNUM, при цене проезда в муниципальном транспорте в 28 рублей почти все частные маршрутки в Нижнем Новгороде возят пассажиров за 30 рублей. Только с начала года о росте стоимости проезда заявили перевозчики на 21 городском маршруте. В августе тариф подняли еще в семи маршрутных такси. В администрации каждый раз напоминают, что не имеют права регулировать тариф, ссылаясь на ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации».