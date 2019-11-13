Стокгольм, , 20:16 — REGNUM Расширение столичного метрополитена Швеции будет стоить на 900 миллионов долларов дороже, чем планировалось ранее. Согласно новой смете, ожидается, что окончательная цена составит 3,2 млрд долларов вместо первоначально запланированных 2,3 млрд долларов. Об этом 13 ноября заявило шведское издание Sveriges Radio.

«Это строительство представляет собой еще один проект, который становится дороже из-за новых правил строительного регулирования», — заявил Кристоффер Тамсонс, региональный министр по вопросам транспорта.

В частности, в дополнительные расходы войдут новые требования органов государственной безопасности и охраны окружающей среды, которые не были озвучены при первоначальном составлении сметы и проекта новых станций стокгольмского метрополитена. Теперь Кристоффер Тамсонс требует от правительства и комиссии по кризисным ситуация выделения новых средств из бюджета для продолжения работ по расширению метро.