Киев, , 19:43 — REGNUM С мая по ноябрь 2019 года украинская компания «Укртранснефть» получила 4,2 млн евро компенсаций от российской «Транснефти» за попадание в нефтепровод загрязнённой нефти, сообщили 13 ноября «Украинские новости».

«Эта сумма неокончательная, поскольку «Транснефть» продолжает резервировать мощности «Укртранснефти», — сказано в сообщении.

В «Укртранснефти» отметили, что размер платежей определяется ежемесячно в зависимости от остатков объёма загрязнённой нефти, которая находится в нефтетранспортной системе Украины, под которую резервирует мощности «Транснефть».

Напомним, в апреле 2019 года произошло попадание хлорорганики в нефтепровод «Дружба», из-за чего российскую нефть отказались принимать в нескольких странах Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Газпроме заявили, что объёмы загрязнённой нефти в нефтепроводе «Дружба» оказался незначительным.

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