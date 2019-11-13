Стокгольм, , 19:42 — REGNUM 13 ноября в парламенте Швеции состоялись дебаты руководства политических партий, посвященные политике ЕС. Одной из главных тем, затронутых в недавней дискуссии, был вопрос о минимальной заработной плате на территории Европейского союза. Об этом 13 ноября заявило шведское издание SVT Nyheter.

«Сплоченный Европейский союз — наше лучшее средство защиты, когда наш мир переживает тяжелые времена», — заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в своем выступлении.

Однако он считает, что вопрос о минимальной заработной плате должен быть снят с повестки. Вместо этого он предложил членам парламента более открыто призывать европейских коллег к рассмотрению вопроса об изменении климата.

«Швеция будет продолжать возглавлять работу по созданию более безопасного рынка труда с безопасными и надежными рабочими местами. Европейскому союзу следует обратить внимание на скандинавскую модель, когда его руководители обсуждают минимальную заработную плату», — заявил Лёвен.