Сеул, , 20:06 — REGNUM Экономика Южной Кореи вырастет на 2,3% в 2020 году. Такой прогноз подготовили в Корейском институте развития (KDI), сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По данным KDI, по итогам 2019 года рост ВВП составит 2% — таким образом, в следующем году ожидается положительная динамика. Обусловлен оптимистичный прогноз ростом внутреннего спроса и увеличением экспорта на фоне улучшения макроэкономических условий. Данный прогноз в точности соответствует докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая, впрочем, в сентябре снизила прогнозную оценку с 2,5% до 2,3%.

Росту ВВП будет способствовать увеличение потребительских расходов; в то же время, не следует игнорировать незначительный рост реальных располагаемых доходов — это ограничивает возможности роста емкости внутреннего рынка, предупреждают экономисты.