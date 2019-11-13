Лондон, , 19:23 — REGNUM Нефть марки Brent вернулась к стартовым позициям после кратковременного падения до $61 за баррель, 13 ноября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту январские фьючерсы Brent выросли на 25 центов (0,40%), до $62,31 за баррель. Минимальным значением торгов для марки стали $61,23 за баррель.

Декабрьские фьючерсы WTI выросли на 40 центов (0,70%), до $57,20 за баррель. Дневной минимум WTI — $56,20 за баррель.

Читайте также: Нефть растет в цене благодаря сокращению запасов в США