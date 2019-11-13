Стокгольм, , 22:45 — REGNUM Несмотря на неопределенный экономический климат в Швеции, аналитическая компания HUI Research считает, что объем продаж в период новогодних и рождественских каникул снова установит рекорд. Ожидается, что сумма торговых операций в декабре 2019 года составит 2%. Об этом 13 ноября заявила шведская газета Dagens Nyheter.

Согласно полученным данным, коммерческий оборот составит 7,9 млрд долларов. С учетом уровня инфляции, это объем покупок возрастет на 2% по сравнению с прошлым годом.

«Торговые продажи активно развиваются благодаря отрицательной процентной ставке, росту населения и поступательному циклу деловой активности, который до сих пор продолжается. Это обеспечивает хорошие условия для роста продаж в рождественской торговле», — заявил в своем пресс-релизе генеральный директор HUI Research Джонас Арнберг.