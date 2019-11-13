Пекин, , 19:07 — REGNUM В Китае с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны совершен успешный запуск на расчётную околоземную орбиту нового спутника дистанционного зондирования Земли Jilin-1 02A («Цзилинь-1 02А»), сообщает 13 ноября Синьхуа.

Сообщается, что космический аппарат запущен с помощью лёгкой ракеты-носителя KZ-1A, которая разработана дочерней компанией Китайской корпорации космической науки и промышленности. Она специально спроектирована для высокой точности выведения на орбиту малых спутников. Предыдущие запуски аналогичных аппаратов в КНР успешно проходили в январе 2017 года, в сентябре 2018 года и в августе 2019 года.

Спутник Jilin-1 02A снабжён аппаратурой высокой разрешающей способности и предназначен для наблюдения за поверхностью Земли. Вместе с ранее запущенными аппаратами он включен в сеть, расширяющую возможности мониторинга окружающей среды, а также управления лесными и сельскохозяйственным ресурсами.