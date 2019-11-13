Саранск, , 18:53 — REGNUM Правительство Мордовии и АО «Альфа-Банк» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

«Соглашение направлено на решение задач социально-экономического развития республики, укрепление ее экономического и промышленного потенциала и реализацию конкретных проектов на территории региона, а также на развитие широкого спектра высококачественных банковских услуг для бизнеса и населения республики», — отметил глава региона Владимир Волков.

Документ предусматривает взаимодействие в реализации инвестиционных проектов, госпрограмм в области инфраструктурного развития, жилищного строительства, благоустройства населённых пунктов, реформирования ЖКХ, агропромышленного комплекса, а также поддержки малого и среднего предпринимательства.

По словам первого зампреда Совета директоров банка Олега Сысуева, потенциальные точки роста бизнеса в Мордовии — в увеличении объемов кредитования малого бизнеса, поддержке региональной программы жилищно-строительных сбережений и финансировании региональных застройщиков.