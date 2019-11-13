Курган, , 18:43 — REGNUM Аэропорту Кургана требуется коренная реконструкция аэровокзального комплекса. Об этом 13 ноября на совещании в правительстве Курганской области заявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

Развитие авиаперевозок в Курганской области необходимо для улучшения социально-экономического климата региона.

«Это неотъемлемая часть инвестиционной привлекательности субъекта», — отметил на совещании замгубернатора Владимир Архипов.

Однако на сегодня действует только один утренний рейс из аэропорта Кургана в Москву. При этом отмечается рост пассажиропотока в 2018 году на 38%, а за 10 месяцев 2019 года ещё на 17%. Возросшая потребность в авиасообщении требует увеличение числа рейсов в Москву и в северных направлениях, а также в Крым.

«Рост объемов авиаперевозок через аэропорт Кургана превышает средние темпы роста пассажирских перевозок в стране», — сообщил по итогам совещания Александр Нерадько.

Несколько авиакомпаний уже выразили готовность осуществлять перевозки из аэропорта Кургана. Осталось обсудить с ними условия открытия новых маршрутов. отмечают в правительстве региона.

Отметим, что о насущной потребности в реконструкции аэропорта Кургана и открытии новых рейсов заявлял губернатор Курганской области Вадим Шумков во время визита министра финансов россии Антона Силуанова в августе 2019 года.