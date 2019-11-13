Мурманск, 13 ноября 2019, 18:28 — REGNUM Более 100 компаний нефтегазового сектора из десяти стран, специализирующиеся на разведке, добыче и переработке углеводородного сырья, принимают участие в открывшейся сегодня в Мурманске XII международной конференции «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Приветствуя участников форума, губернатор Андрей Чибис напомнил о логистическом потенциале Мурманской области, где реализуется крупнейший проект Мурманского транспортного узла. Глава региона сообщил, что правительство РФ поддержало радикальное увеличение этого проекта, предусматривающее выход к 2035 году на перевалку 65 миллионов тонн грузов на территории Мурманской области.
В центре внимания конференции: инвестиционные проекты, проблемы и перспективы освоения нефтегазовых ресурсов арктического шельфа, развитие береговой инфраструктуры и логистических маршрутов на арктическом шельфе, формирование сервисной экономики для арктических проектов, экологическая ответственность операторов на шельфе при ведении хозяйственной деятельности в Арктике, кадровое обеспечение арктических проектов, взаимодействие промышленности и образования.
Двухдневная программа конференции включает пленарное заседание, тематические сессии, биржу контактов. Мероприятие организовано Ассоциацией подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» при поддержке правительства Мурманской области.