Ижевск, , 18:27 — REGNUM Ижевск получил паспорт готовности к отопительному сезону. Документ выдан Западно-Уральским управлением Ростехнадзора, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

В частности, полностью готовы к зиме 1000 км квартальных сетей, 65 котельных, 400 объектов социальной сферы, 2 960 многоквартирных домов. До начала отопительного сезона проведена модернизация 22 км квартальных сетей отопления, 15,8 км сетей горячего водоснабжения, 4 ЦТП (центральных тепловых пункта).

ИА REGNUM напоминает, подача тепла в Ижевске началась 9 сентября. В результате поэтапного подключения для равномерного распределения нагрузки полностью подача теплоносителя завершилась в течение 12 дней. За первую неделю были подключены больницы, детские сады, школы и другие социальные учреждения.