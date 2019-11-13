Ижевск, , 18:15 — REGNUM Удмуртия планирует объявить аукционы по привлечению банковских кредитов на 5 млрд рублей в ноябре текущего года и на 8,8 млрд рублей — в декабре. Об этом ИА REGNUM сообщили в минфине республики.

В финансовом ведомстве пояснили, что «перекредитование» планируется в связи со снижением Центробанком ключевой ставки до 6,5%. В результате мероприятий по привлечению более «дешевых» кредитов экономия составит 60 млн рублей ежегодно.

В частности, кредиты на 5 млрд рублей будут привлечены на один год, 8,8 млрд рублей — на три года с максимальной процентной ставкой 7,5%. Ранее заимствованные средства привлекались под 7,66−7,99% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, месяцем ранее Удмуртия объявила об аукционах на сумму 5 млрд рублей. Пояснялось, что в течение года республика пользуется кредитом Федерального казначейства, который предоставляется под 0,1% годовых. Возврат очередного кредита в 5 млрд рублей должен произойти до 25 ноября, для чего и привлекаются коммерческие кредиты.