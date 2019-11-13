Симферополь, 13 ноября 2019, 18:03 — REGNUM Властям Крыма необходимо повысить внимание к качеству работы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом 13 ноября на совещании по вопросу реализации национального проекта «Экология» в Крыму заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Он напомнил, что поток туристов к новогодним каникулам растёт, значит появится и дополнительная нагрузка на систему ТКО.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на полуострове нет рисков по реализации региональных проектов в рамках нацпроекта «Экология» и что все они будут выполнены в срок.
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