Шанхай, Китай, , 17:57 — REGNUM Делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии принимает участие в международной выставке продуктов питания, напитков, гостиничных услуг, общественного питания, хлебопекарен и розничной торговли в городе Шанхае.

Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава отметила, что презентация продукции абхазских предпринимателей для международных компаний Азиатско-Тихоокеанского региона является «важным шагом на пути развития сотрудничества с рынками Китая и Азии».

На выставке представлена продукция 3,5 тысяч компаний из 48 стран мира.

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