Москва, , 17:57 — REGNUM Вопрос об отмене моратория на продажу земли на Украине — это вопрос о будущей экономически слабой Украине, считает член Совета Федерации Олег Морозов. Об этом он заявил 13 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Это вопрос не о земле. Это вопрос о будущем Украины. Украина сегодня нужна в двух качествах. Она нужна как антироссийская прокладка между Россией и Европой, и в этом качестве она уже состоялась. Но есть ещё один вопрос. Принципиальный. Это экономическое будущее этой страны. Как партнёр России она Западу не нужна. И в этом смысле Украины уже почти мертва. Почти все предприятия, с которыми мы были партнёрами, умерщвлены, и они нам как партнёры уже не нужны, — сказал Морозов. — Осталось совсем чуть-чуть. Это вопрос о земле. Он будет решён совершенно понятно. Никто это решение не остановит».Законопроект о продаже украинской земли, как полагает Морозов, будет принят в интересах местной олигархии и западного капитала.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Верховная рада приняла в первом чтении «основной» законопроект об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения, разработанный профильным комитетом парламента. За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов при 226 необходимых.

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