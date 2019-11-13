Нижний Новгород, , 17:53 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание проект поправок в бюджет региона на текущий год. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве области.

Так, предлагается увеличить расходную и доходную части на 1,3 млрд рублей. При этом расходы будут составлять 189,2 млрд рублей, доходы — 177,8 млрд рублей. Дефицит бюджета не изменится и составит 11,4 млрд рублей или 6% от расходов.

Уточняется, что дополнительно будут увеличены расходы на повышение зарплат работников бюджетной сферы — на 381,9 млн рублей, 106,6 млн рублей направят на возмещение выпадающих доходов транспортников, 185,8 млн рублей — на закупку лекарств для льготников.ИА REGNUM напоминает, в конце декабря 2018 года депутаты приняли бюджет области бездефицитным, расходы и доходы были запланированы 165,3 млрд рублей.