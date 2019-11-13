Саранск, , 17:42 — REGNUM В конкурсе по продаже 100% акций АО «Авиалинии Мордовии» победителем стало ООО «Аэросити-Девелопмент» (Москва). Компания выкупит 114 379 обыкновенных именных акций номиналом в 1 тыс. рублей за 150 млн рублей.

Также в аукционе принимало участие ООО «Центр управления недвижимостью» (Москва).

Новый владелец авиакомпании должен будет в ходе приватизации сохранить и переподготовить 250 рабочих мест, также необходимо ограничить изменения объектов транспортного обслуживания населения, сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Ранее владельцем компании являлось правительство Мордовии.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года аэропорт Саранска официально получил статус международного. В сентябре было принято решение о реконструировании многостороннего международного терминала воздушного грузопассажирского пункта пропуска в аэропорту. Власти отмечали, что возросло число заявок на международные рейсы из Саранска.

В настоящее время из Саранска осуществляются регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Минеральные воды.