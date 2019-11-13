Братислава, , 17:26 — REGNUM В результате столкновения на автотрассе в Словакии погибли не менее 13 человек, сообщает 13 ноября CBC.

По предварительной информации, кроме 13 погибших также известно о 20 пострадавших. О состоянии их здоровья пока не сообщается.

К таким результатам привело столкновение пассажирского автобуса с грузовиком, произошедшее в 100 км от Братиславы.

Причины и подробности происшествия уточняются.

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