Москва, , 17:24 — REGNUM Украинские олигархи начинают понимать, что ухудшение отношений с Россией лично им не приносит пользы, заявил 13 ноября политолог Владимир Джаралла в эфире Sputnik.

Комментируя заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что пора улучшать отношения с Россией, Джаралла сказал:

«Его заявления показывают, что украинские олигархи сделали выводы из пятилетнего конфликта с Россией: ничего хорошего персонально им это не приносит».

По его словам, Коломойский, возможно, пытается таким образом повлиять на отношения Киева и Вашингтона, который не видит «результата» от вложений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Коломойский сделал своё заявление в интервью The New York Times. Среди прочего он сказал, обращаясь к американской стороне: «Вы заставляете нас воевать и даже не даёте нам денег на это».

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