Симферополь, , 17:21 — REGNUM Республика Крым получит 20 миллиардов рублей на реконструкцию Межгорного водохранилища, благодаря которому можно будет полностью обеспечить водой Симферополь. Об этом 13 ноября сообщил журналистам глава РК Сергей Аксёнов.

«По поручению президента подтверждено финансирование на сумму 20 млрд рублей. Это позволит полностью закрыть потребности в воде для Симферополя», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за чрезмерно жаркой погоды в некоторых регионах полуострова пересохли реки. Это привело к тому, что в ряде водохранилищ снизился объём воды более чем на половину, а где-то и больше.

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