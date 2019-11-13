Владимир, , 17:01 — REGNUM Муниципальные образования Владимирской области получат более 400 млн рублей из бюджета Москвы на строительство, ремонт, оснащение и благоустройство социальных объектов. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, деньги получат Александровский, Петушинский и Киржачский районы, а также города Александров, Петушки и Киржач.

На 295 млн рублей будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы в Киржаче и посёлке Балакирево (Александровский район), газовые котельные в Александрове и посёлке Першино (Киржачский района), многофункциональная игровая площадка и детский спортивно-оздоровительный комплекс в Костерёво. Также в Петушках реконструируют здание средней школы №1, обустроят парковку около гимназии №17, в дворах поставят игровые площадки, а также подготовят документы для реконструкции Дома культуры. Более 106 млн рублей получат Александровская, Киржачская и Петушинская районные больницы на капремонт и покупку оборудования.

В администрации региона пояснили, что население граничащих с Подмосковьем владимирских районов из-за наплыва столичных дачников летом возрастает в десять раз — до двух миллионов человек. В дачный период растёт нагрузка на медицинские учреждения, а также увеличивается потребность в образовательных учреждениях и игровых и оздоровительных комплексах, поэтому бюджет Москвы и предоставляет трансферт.