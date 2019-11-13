Симферополь, , 17:05 — REGNUM Несмотря на международные санкции, товарооборот между Крымом и Словакией продолжает расти. Об этом 13 ноября на встрече с иностранными журналистами в Симферополе заявил глава РК Сергей Аксёнов.

«По итогам первого полугодия 2019 года товарооборот вырос на 20%, до 400 тысяч долларов», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с рабочим визитом в Крым прибыла делегация иностранных журналистов, представляющие средства массовой информации нескольких десятков зарубежных стран.

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