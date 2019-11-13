Москва, , 16:48 — REGNUM Рост ВВП России в III квартале 2019 года составил 1,7% в годовом выражении. Такую предварительную оценку приводит 13 ноября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

«Индекс физического объёма валового внутреннего продукта в III квартале 2019 года относительно соответствующего периода 2018 года по предварительной оценке составил — 101,7%», — говорится в сообщении.

Данные Росстата оказались ниже оценки Минэкономразвития, которое ранее сообщило, что рост ВВП в III квартале ускорился до 1,9% в годовом выражении после 0,9% во II квартале. При этом в ведомстве отмечали, что столь резкий рост показателя во многом связан «с разовыми факторами» и является неустойчивым.