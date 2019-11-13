Киев, , 17:03 — REGNUM Контрабанда между Украиной и сопредельными государствами растёт на 10% быстрее официального товарооборота, рассказал эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич, сообщило 13 ноября информационное агентство «Укринформ».

"Я начал исследовать примеры объёмов потенциальной контрабанды с точки зрения статистики сопредельных государств еще три года назад. Могу утверждать, что потенциальная контрабанда возрастает темпами, которые, по крайней мере, на 10% являются более быстрыми, чем официальные объёмы товарооборота между государствами», — рассказал он.

По его словам, объёмы потенциальной контрабанды за 2018 год составили более $7 млрд, а товарооборот с теми же государствами в 2017 году составлял $5,2 млрд.

Тышкевич отметил, что универсального метода для борьбы с контрабандой не существует, однако указал 11 распространённых механизмов нелегального перемещения товаров за рубеж.

Как сообщало ИА REGNUM, инициативы Верховной рады, направленные на повышение акцизных сборов на табачную продукцию, могут привести к тому, что большая часть сигаретного рынка окажется «в тени», считают эксперты.

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