Москва, , 16:44 — REGNUM Законопроект, направленный на урегулирование проблемных вопросов, возникших при реализации гарантий, предусмотренных «амнистией капиталов», внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» Павел Крашенинников и Андрей Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается в части второй статьи 75 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) прямо предусмотреть, что изъятая декларация, поданная в ходе «амнистии капиталов», не может расцениваться как допустимое доказательство в рамках уголовного судопроизводства, сообщил Крашенинников.

Кроме того, статью 164 УПК РФ, устанавливающую общие правила производства следственных действий, предлагается дополнить запретом на изъятие соответствующей специальной декларации при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательства.

Правоприменительная практика складывается таким образом, что в ходе предварительного следствия и в рамах доследственной проверки возникают случаи, когда специальная декларация, поданная в рамках «амнистии капиталов», необоснованно изымается и используется в дальнейшем в качестве доказательств по уголовному делу. А в некоторых случаях — и в качестве повода для возбуждения уголовных дел. Подобные случаи подрывают доверие к предусмотренным в законодательстве гарантиям защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, заявил Крашенинников.

Первый этап добровольного декларирования продлился с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г., второй этап — с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г. И третий этап действует с 1 июня 2019 г. по 29 февраля 2020 года.

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