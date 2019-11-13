Тверь, , 16:43 — REGNUM Более 1240 километров газопроводов построят в Тверской области к 2025 году. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, заявил губернатор Игорь Руденя 13 ноября на заседании облправительства, где рассматривался проект программы газификации на 2020 — 2024 годы.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Газификация территории нашего региона является одним из ключевых условий достижения целей национальных проектов, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В первую очередь это повышение качества жизни наших граждан, а также рост инвестиционной привлекательности Тверской области. В 2020 году в нашем регионе планируется построить 136 километров газопроводов, а всего за период действия программы — не менее 1248 километров», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор особо подчеркнул, что при газификации населённых пунктов главными ориентирами являются потребности экономики, социальной сферы и жилых домов, стратегическим направлением он назвал проектирование и строительство газопроводов в негазифицированных муниципалитетах на юго-западе и северо-востоке региона.

Губернатор также поручил областным министерствам до 1 декабря текущего года провести необходимые проверки по объектам газификации, на которых запланированы, но до сих пор не выполнены работы.

На данный момент, как отмечалось, уровень газификации Тверской области достиг 64,4%. На начало ноября исполнение плановых показателей по программе газификации села на 2019 год составляет 100%, по другим объектам газификации — 95%, по программе «Газпром межрегионгаз» — 79%.

До 2025 года в Тверской области рассчитывают разработать проектную документацию на более чем 780 км газопроводов, построить более 1200 км газовых сетей, в ом числе — свыше 940 км межпоселковых и распределительных. Таким образом, возможность подключения к газу получат 15,8 тыс. домовладений. Общий уровень газификации региона должен вырасти до 73%.

Добавим, что в 2020—2024 годах на реализацию программы газификации планируется направить более 3,3 млрд рублей из регионального, федерального и муниципальных бюджетов. Ещё 1,1 млрд будут получены от спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа.