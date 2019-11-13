Москва, , 16:37 — REGNUM Потребительские цены в России за неделю с 6 по 11 ноября в среднем не изменились. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала ноября составила 0,1%, с начала 2019 года — 2,5%.

За неделю цены на гречневую крупу выросли на 2,2%, куриные яйца — на 0,7%, творог — на 0,3%, баранину, полукопчёные колбасы, мороженую рыбу, сливочное масло, сыры, печенье и карамель — на 0,2%.

Одновременно с этим сахар-песок подешевел на 1,7%, пшено — на 1,1%, маргарин и рис — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,6%, в том числе помидоры подорожали на 4,9%, огурцы — на 2,3%, картофель — на 0,7%.

В то же время капуста стала дешевле на 0,8%, яблоки — на 0,4%, репчатый лук и морковь — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин, по данным Росстата, за неделю в среднем не изменились, дизельное топливо подорожало на 0,3%.