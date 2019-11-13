Москва, , 16:33 — REGNUM РФ нужно наращивать экспорт товаров с высокой долей добавленной стоимости, а не бессмысленно копить доходы от продажи углеводородов, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 13 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который, рассуждая о колоссальных средствах, накопленных в ФНБ, заявил, что России как стране, зависящей от экспорта нефти и газа, нужно «иметь такую кубышку».

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что это категорически неправильно, — сказал Хазин. — России нужно бы иметь другие источники экспорта. Иными словами, надо экспортировать товары с высокой долей добавленной стоимости. Но для этого нужны инвестиции, который Минфин запрещает. Иными словами, Минфин сначала сам ставит экономику в исключительную зависимость от нефтегазового экспорта, а после этого делает всё, чтобы мы с этой иглы не соскочили. Железная логика».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Силуанова, ФНБ — это кубышка, которая наполняется уже меньшими темпами, и России как стране, зависящей от нефти и газа, от экспорта сырья, необходимо иметь такую кубышку, так как цены на нефть меняются.

Читайте ранее в этом сюжете: Силуанов рассказал о «кубышке» в экономике