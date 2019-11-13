Москва, 13 ноября 2019, 16:28 — REGNUM Российские либералы, занимающие кресла в правительстве РФ понимают, что вести себя так же нагло, как и прежде они уже не могут, но все равно пытаются сделать так, чтобы экономического роста в РФ не было, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 13 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова первого вице-премьер министра РФ Антона Силуанова, который пообещал, что средства из Фонда национального благосостояния начнут инвестироваться в экономику РФ.
По этой причине, как полагает Хазин, особого эффекта от действий Минфина не будет.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Силуанова средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) вскоре начнут инвестироваться в экономику России, а цена отсечения будет в ближайшие годы повышаться.
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