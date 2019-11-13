Москва, , 16:28 — REGNUM Российские либералы, занимающие кресла в правительстве РФ понимают, что вести себя так же нагло, как и прежде они уже не могут, но все равно пытаются сделать так, чтобы экономического роста в РФ не было, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 13 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова первого вице-премьер министра РФ Антона Силуанова, который пообещал, что средства из Фонда национального благосостояния начнут инвестироваться в экономику РФ.

«Я не знаю, что это будут за инвестиции, но исхожу из простой логики — либеральная команда понимает, что под ней нагревается сковородка. Тема того, что они целенаправленно гробят российскую экономику, стала общепринятой. Это признают уже все. И им все труднее объяснять, зачем они это делают, — сказал Хазин. — А поскольку их ключевая задача остаться у власти, они пытаются очень аккуратно пойти на попятную. Но при этом они все равно пытаются сделать всё, чтобы экономического роста не было. Это их ключевая задача, согласованная с МВФ».

По этой причине, как полагает Хазин, особого эффекта от действий Минфина не будет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Силуанова средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) вскоре начнут инвестироваться в экономику России, а цена отсечения будет в ближайшие годы повышаться.

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