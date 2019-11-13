Бишкек, , 16:27 — REGNUM В Киргизии планируют построить около 30 школ на деньги, которые может выделить фонд Саудовской Аравии в 2020 году. Об этом сегодня, 13 ноября, на заседании парламента сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, передает 24.kg.

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Также, по словам высокопоставленного чиновника, власти страны рассчитывают провести ремонт в 200 общеобразовательных учебных заведениях, находящихся в аварийном состоянии.

При этом глава правительства в очередной раз подчеркнул, что это необходимо сделать для того, чтобы «дети в новом учебном году не пошли за знаниями в клубы и контейнеры».

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