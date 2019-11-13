Бишкек, , 16:23 — REGNUM По итогам 2018 года государственный внешний долг Киргизии составил $3,8 млрд (242,6 млрд рублей). Об этом сегодня, 13 ноября, на заседании парламента заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, передает «Кабар».

По словам главы правительства, за минувший год сумму внешнего долга удалось сократить на 5% к ВВП республики.

Он отметил, что произошло это за счет того, что Киргизия выплатила 8,2 млрд сомов (7,5 млрд рублей) по основной сумме внешнедолговых обязательств и еще 3,7 млрд сомов (3,4 млрд рублей) по процентам.